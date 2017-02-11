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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Аваков наградил Л.Гриневич оружием в честь юбилея

Киев • УНН

 • 11321 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр образования и науки Лилия Гриневич пояснила, что глава МВД Арсен Аваков наградил ее оружием в честь 50-летия. Об этом она рассказала в эфире "112 Украина", передает УНН.

А.Аваков наградил Л.Гриневич оружием в честь юбилея

"За что награждена (оружием - ред.)? Надо бы спросить также Авакова, как он это видит. Это награждение произошло на мое 50-летие, по случаю этого юбилея. Если мы посмотрим на суть заслуг человека, у них была мотивация по этому поводу. Конечно, мы проходим сложный путь, есть много проблем, которые решаем, сотрудничаем с полицией... Это наградное оружие. Я не могу сказать, что я ношу его и готова уже сегодня и когда-нибудь стрелять", - сказала министр .

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в 2014-2015 годах выдавал наградное оружие высшим представителям украинской власти и десяткам нардепов.

В частности, оружие от А.Авакова получили премьер-министр Владимир Гройсман, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, министр образования Лилия Гриневич, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко и министр экологии Остап Семерак.

Впоследствии, как сообщал УНН, министр МВД Украины Арсен Аваков назвал категории и причины вручения наградного оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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