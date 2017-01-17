А.Аваков: ДПСУ має бути готовою до впровадження термінових заходів у разі отримання "безвізу" у 2017 році

“Другій першочерговий напрямок, який визначено для ДПСУ на цій рік — підготовка та при необхідності термінове впровадження додаткових заходів щодо забезпечення втілення безвізового режиму. Мається на увазі можлива потреба додати українською стороною деякі процедури окрім тіх, що вони вже запроваджені нашою країною за планом легалізації візового режиму із країнами ЄС. Можливо буде за потрібно запровадити схеми надання додаткових ідентифікаційних кодів або розширена біометрія для громадян, що подорожують до Євросоюзу”, — повідомив А.Аваков.

Як повідомляв УНН, Державна прикордонна служба України виконала увесь комплекс заходів з отримання “безвізового” режиму.