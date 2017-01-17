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А.Аваков: ГПСУ должна быть готова к внедрению срочных мер в случае получения "безвиза" в 2017 году

А.Аваков: ГПСУ должна быть готова к внедрению срочных мер в случае получения "безвиза" в 2017 году

Киев • УНН

 • 8801 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Одним из первоочередных направлений работы Государственной пограничной службы Украины на 2017 год является подготовка и при необходимости срочное внедрение дополнительных мер по обеспечению реализации безвизового режима. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Второе первоочередное направление, которое определено для ГПСУ на этой год - подготовка и при необходимости срочное внедрение дополнительных мер по обеспечению реализации безвизового режима. Имеется в виду возможная необходимость добавить украинской стороной некоторые процедуры кроме тех, что уже введены нашей страной по плану легализации визового режима со странами ЕС. Возможно будет нужно ввести схемы предоставления дополнительных идентификационных кодов или расширенная биометрия для граждан, путешествующих в Евросоюз", - сообщил А.Аваков.

Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба Украины выполнила весь комплекс мероприятий по получению "безвизового" режима.

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