А.Аваков: брифінг міністра і керівників слідчої групи з розслідування вбивства П.Шеремета відбудеться наступного тижня

“Справа про вбивство Павла Шеремета: на наступному тижні відбудеться брифінг міністра і керівників слідчої групи по ходу розслідування. Ніхто інший не володіє результатами слідства і не уповноважений слідством до оприлюднення фактів і висновків з цього розслідування”, — йдеться в повідомленні.