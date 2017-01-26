А.Аваков: брифінг міністра і керівників слідчої групи з розслідування вбивства П.Шеремета відбудеться наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Брифінг міністра і керівників слідчої групи по ходу розслідування вбивства П.Шеремета відбудеться наступного тижня. Про це заявив Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Справа про вбивство Павла Шеремета: на наступному тижні відбудеться брифінг міністра і керівників слідчої групи по ходу розслідування. Ніхто інший не володіє результатами слідства і не уповноважений слідством до оприлюднення фактів і висновків з цього розслідування”, — йдеться в повідомленні.