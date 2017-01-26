Аваков: брифинг министра и руководителей следственной группы по расследованию убийства П.Шеремета состоится на следующей неделе

"Дело об убийстве Павла Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не обладает результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и выводов из этого расследования ", - говорится в сообщении.