Аваков: брифинг министра и руководителей следственной группы по расследованию убийства П.Шеремета состоится на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования убийства П.Шеремета состоится на следующей неделе. Об этом заявил Арсен Аваков на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Дело об убийстве Павла Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не обладает результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и выводов из этого расследования ", - говорится в сообщении.