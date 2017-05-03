А.Аваков: 635 авто Mitsubishi для Нацполіції вже проходять оформлення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Перша партія з 635 Mitsubishi для працівників Національної поліції вже надійшли в Україну, зараз триває процес їх оформлення. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
“635 поліцейських гібридних Mitsubishi — перша партія — вже в Україні! Проводимо оформлення” — написав А.Аваков.
Він також додав, що заощаджено 125 млн грн.
Як повідомляв УНН, корпорація Mitsubishi Motors погодилася знизити на 14% вартість автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для Національної поліції України.
635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяця pic.twitter.com/ncGgb8sAqZ— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2017 г.