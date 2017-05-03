А.Аваков: 635 авто Mitsubishi для Нацполиции уже проходят оформление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Первая партия из 635 Mitsubishi для работников Национальной полиции уже поступила в Украину, сейчас идет процесс их оформления. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"635 полицейских гибридных Mitsubishi - первая партия - уже в Украине! Проводим оформление", - написал А.Аваков.
Он также добавил, что сэкономлено 125 млн грн.
Как сообщал УНН, корпорация Mitsubishi Motors согласилась снизить на 14% стоимость автомобиля в Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции Украины.
635 полицейских гибридных Mitsubishi - первая партия - уже в Украине! Проводим оформление. Сэкономленные 125 млн. Грн - 2 этап за 3-4 месяца pic.twitter.com/ncGgb8sAqZ- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2017 г.