9 людей загинули після падіння автобуса з 150-метрової висоти в Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дев’ять людей загинули і 47 постраждали в Перу після падіння в прірву пасажирського автобуса з обриву, повідомляє УНН з посиланням на телеканал N.
Відзначається, що кількість загиблих може зрости.
Автобус впав з висоти 150 метрів на дорозі між містами Мукульпа і Уануко. Водій загинув. За попередньою версією, причиною аварії стали технічні неполадки в механізмі автобуса.
Як повідомляв УНН, минулого місяця пасажирський автобус впав в ущелину в штаті Уттаракханд на півночі Індії, в результаті загинули щонайменше десять осіб, багато хто отримав травми.