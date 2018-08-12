9 человек погибли после падения автобуса с 150-метровой высоты в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Девять человек погибли и 47 пострадали в Перу после падения в пропасть пассажирского автобуса с обрыва, сообщает УНН со ссылкой на телеканал N.
Отмечается, что количество погибших может вырасти.
Автобус упал с высоты 150 метров на дороге между городами Мукульпа и Уануко. Водитель погиб. По предварительной версии, причиной аварии стали технические неполадки в механизме автобуса.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце пассажирский автобус упал в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, в результате погибли по меньшей мере десять человек, многие получили травмы.