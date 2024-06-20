9 людей загинули через повені на півдні Китаю
Київ • УНН
9 людей загинули, ще 6 вважаються зниклими безвісти через повінь, спричинену проливними дощами в місті Мейчжоу провінції Гуандун на півдні Китаю.
9 людей загинули внаслідок проливних дощів у провінції Гуандун на півдні Китаю, повідомило CGTN у четвер, пише УНН.
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За даними місцевої влади в четвер, дев'ять людей загинули і ще шестеро зникли безвісти через повені.
Як вказано, повені спричинили проливні дощі в місті Мейчжоу у південнокитайській провінції Гуандун.
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