9 человек погибли из-за наводнения на юге Китая
Киев • УНН
9 человек погибли, еще 6 числятся пропавшими без вести из-за наводнения, вызванного проливными дождями в городе Мэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая.
9 человек погибли в результате проливных дождей в провинции Гуандун на юге Китая, сообщило CGTN в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным местных властей в четверг, девять человек погибли и еще шестеро пропали без вести из-за наводнения.
Как указано, наводнения вызвали проливные дожди в городе Мэйчжоу в южнокитайской провинции Гуандун.
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