9 человек погибли из-за наводнения на юге Китая

9 человек погибли в результате проливных дождей в провинции Гуандун на юге Китая, сообщило CGTN в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным местных властей в четверг, девять человек погибли и еще шестеро пропали без вести из-за наводнения.

Как указано, наводнения вызвали проливные дожди в городе Мэйчжоу в южнокитайской провинции Гуандун.

Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52