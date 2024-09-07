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82 людей постраждали від атаки рф на Павлоград, 60 у лікарні

82 людей постраждали від атаки рф на Павлоград, 60 у лікарні

Київ • УНН

 • 31248 перегляди

Після ракетного удару рф по Павлограду кількість постраждалих зросла до 82, серед них 7 дітей. 60 людей залишаються в лікарні, один чоловік у важкому стані з черепно-мозковою травмою.

У Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару російських військ по Павлограду кількість постраждалих зросла до 82, серед них 7 дітей. 60 людей залишаються в лікарні, один чоловік у тяжкому стані. Про це повідомив у Telegram у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують вертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх. 

- написав Лисак.

За даними голови ОВА, на стаціонарному лікуванні залишається 60 постраждалих. "У тяжкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення. Усі інші – середні або легкі", - вказав Лисак.

Удар по Павлограду: росіяни запустили по місту одразу п'ять балістичних ракет 06.09.24, 13:31 • 38163 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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