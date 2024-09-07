82 человека пострадали от атаки рф на Павлоград, 60 в больнице

В Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск по Павлограду количество пострадавших возросло до 82, среди них 7 детей. 60 человек остаются в больнице, один человек в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Больше суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают возвращаться за помощью врачей. На сейчас - 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних. - написал Лысак.

По данным главы ОВА, на стационарном лечении остается 60 пострадавших. "В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение. Все остальные - средние или легкие", - указал Лысак.

Удар по Павлограду: россияне запустили по городу сразу пять баллистических ракет