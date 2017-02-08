8 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. 8 лютого в Україні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“8 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями”, — йдеться в повідомленні.
Вночі в Україні, крім східних областей та півночі Лівобережжя, сніг, хуртовини (у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирський, місцями Київській, Черкаській, Кіровоградській області сильний сніг), вдень на Правобережжі країни невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без опадів.
Температура вдень 9-14° становитиме морозу, у південних та прикарпатських областях — 2-7° морозу.
На Закарпатті та крайньому півдні мокрий сніг з дощем, місцями налипанням мокрого снігу, ожеледь; температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
На дорогах країни буде ожеледиця.
Вітер прогнозують переважно східний, зі швидкістю 7-12 м/с, вночі на більшій частині, вдень у південних областях пориви 15-20 м/с.