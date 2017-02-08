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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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8 февраля в Украине будет облачно с прояснениями

Киев • УНН

 • 7762 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. 8 февраля в Украине синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

8 февраля в Украине будет облачно с прояснениями

"8 февраля в Украине будет облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.

Ночью в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, снег, метели (в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской, Кировоградской области сильный снег), днем ​​на Правобережье страны небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков.

Температура днем ​​9-14 ° мороза, в южных областях и Прикарпатье - 2-7 ° мороза.

На Закарпатье и крайнем юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; температура в течение суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

На дорогах страны будет гололедица.

Ветер прогнозируют преимущественно восточный, со скоростью 7-12 м / с, ночью на большей части, днем ​​в южных областях порывы 15-20 м / с.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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