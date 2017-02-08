8 февраля в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. 8 февраля в Украине синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"8 февраля в Украине будет облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.
Ночью в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, снег, метели (в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской, Кировоградской области сильный снег), днем на Правобережье страны небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков.
Температура днем 9-14 ° мороза, в южных областях и Прикарпатье - 2-7 ° мороза.
На Закарпатье и крайнем юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; температура в течение суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
На дорогах страны будет гололедица.
Ветер прогнозируют преимущественно восточный, со скоростью 7-12 м / с, ночью на большей части, днем в южных областях порывы 15-20 м / с.