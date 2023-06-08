8 червня: Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна

КИЇВ. 8 червня. УНН. Сьогодні, 8 червня, відзначається Всесвітній день океанів. З ініціативою запровадити такий день 8 червня 1992 року виступила Канада на саміті ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро. У 2008 році резолюцією Генасамблеї ООН Дню океанів був наданий офіційний статус, пише УНН.