8 червня: Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Сьогодні, 8 червня, відзначається Всесвітній день океанів. З ініціативою запровадити такий день 8 червня 1992 року виступила Канада на саміті ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро. У 2008 році резолюцією Генасамблеї ООН Дню океанів був наданий офіційний статус, пише УНН.
Деталі
Океани займають більше 70% площі Землі, у них мешкають 80% усіх біологічних організмів на планеті. При цьому, на думку вчених, дві третини з них не досліджені.
Океани виробляють половину кисню та поглинають три чверті вуглекислого газу. Вони є невід’ємною складовою протидії кліматичним загрозам.
8 червня – це Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Був запроваджений за ініціативи співробітниці Національного інституту жінок у Мехіко Габріели Дельгадо з метою привернути увагу до праці людей, зайнятих веденням домашнього господарства.
Також в цей день відзначається Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Був запроваджений у 2000 році Німецькою асоціацією медичної допомоги при пухлинах головного мозку.
А ще 8 червня можна відсвяткувати день народження пилососа. Саме 8 червня 1869 року американський винахідних Айвз Макгаффні запатентував перший пилосос, який працював на ручному ремінному приводу. У 1901 році британець Х’юберт Сесіл Бут запатентував перший пилосос, який працював від електромотора.
Християни Західного обряду сьогодні відзначають Свято Тіла і крові Христових. Воно присвячене вшануванню Тіла і Крові Христа, в які переосутнюється хліб і вино під час Євхаристії. Відзначається на 60 день після Великодня. В деяких країнах, де переважна більшість населення католики, цей день є вихідним. Є країни у яких свято переносять на неділю, аби більше людей змогли відвідати урочистості.
Також за церковним календарем сьогодні День пам’яті святих апостолів із числа 70-ти Карпа і Алфея. Карп був учнем апостола Павла, єпископом у Фракії, проповідував на Криті. За однією з версій був жорстоко вбитий противниками християнства. Алфей був родом з Капелнаума. Але, де саме він проповідував і як помер, невідомо.
Іменини 8 червня святкують Карпо, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій, Олександр.