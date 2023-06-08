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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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8 июня: Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

Киев • УНН

 • 1053448 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Сегодня, 8 июня, отмечается Всемирный день океанов. С инициативой ввести такой день 8 июня 1992 года выступила Канада на саммите ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. В 2008 году резолюцией Генассамблеи ООН Дню океанов был предоставлен официальный статус, пишет УНН.

8 июня: Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

Детали

Океаны занимают более 70% площади Земли, в них обитают 80% всех биологических организмов на планете. При этом, по мнению ученых, две трети из них не исследованы.

Океаны производят половину кислорода и поглощают три четверти углекислого газа. Они являются неотъемлемой составляющей противодействия климатическим угрозам.

8 июня – это Международный день домохозяйки и домохозяина. Был введен по инициативе сотрудницы Национального института женщин в Мехико Габриэлы Дельгадо с целью привлечь внимание к труду людей, занятых ведением домашнего хозяйства.

Также в этот день отмечается Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Был введен в 2000 году Немецкой ассоциацией медицинской помощи при опухолях головного мозга.

А еще 8 июня можно отпраздновать день рождения пылесоса. Именно 8 июня 1869 года американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый пылесос, который работал на ручном ременном приводе. В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал первый пылесос, который работал от электромотора.

Христиане Западного обряда сегодня отмечают Праздник Тела и крови Христовых. Он посвящен чествованию Тела и Крови Христа, в которые переосуществляются хлеб и вино во время Евхаристии. Отмечается на 60 день после Пасхи. В некоторых странах, где подавляющее большинство населения католики, этот день является выходным. Есть страны в которых праздник переносят на воскресенье, чтобы больше людей смогли посетить торжества.

Также по церковному календарю сегодня День памяти святых апостолов из числа 70-ти Карпа и Алфея. Карп был учеником апостола Павла, епископом во Фракии, проповедовал на Крите. По одной из версий был жестоко убит противниками христианства. Алфей был родом из Капелнаума. Но, где именно он проповедовал и как умер, неизвестно.

Именины 8 июня празднуют Карп, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий, Александр.

Украинские Национальные Новости

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