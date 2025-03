782 тисячі людей вийши на вулиці Франції, понад 60 осіб затримано

Деталі

У містах по всій Франції в понеділок пройшла чергова хвиля протестів, у якій беруть участь до 782 000 осіб (у Парижі налічується 112 000 протестувальників).

Французькій поліції дозволили використовувати дрони, оснащені камерами, для спостереження за натовпом на протестах.

Правозахисні організації подали скаргу на цей крок, заявивши, що використання дронів у такий спосіб порушує основні права.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін заявив, що понад 60 людей заарештовано під час насильницьких протестів у Франції. Одного поліцейського серйозно поранено після того, як у нього кинули коктейль Молотова.

Des policiers tentent d’éteindre les flammes sur leur collègue après le jet d’un cocktail molotov. (via @JulesRavel1) #1erMai #ReformeDesRetaites pic.twitter.com/3hQjKG6obD

— Mediavenir (@Mediavenir) May 1, 2023

Протестувальники також знущалися над опудалом президента Макрона і міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна.

Strasbourg : Un mannequin à l'effigie du président Macron a été brûlée lors de la manifestation du #1erMai #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/s3OH9js8MZ

— Réalité Actuelle (@ReaActuelle) May 1, 2023

A protester smacks a piñata-type effigy of President Macron and Gérald Darmanin hanging off a bus stop next to the Place de la République, the starting point of today’s #MayDay protest against the retirement reforms. #F24 #1erMai pic.twitter.com/CmJiT8aXRa

— Lara Bullens (@larabullens) May 1, 2023