752 хворих коронавірусом на Одещині виявлено за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За останню добу в Одеській області виявлено 752 нових випадки зараження COVID-19. Померло в регіоні від цієї хвороби 3 людини. Таким чином, загальна кількість інфікованих сягнула 153 627, померло 3 256 осіб. Про це повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, пише УНН.
Відзначимо, що найбільшу кількість смертей від коронавірусу в регіоні за останній час було зафіксовано 27 вересня - 18 випадків.
З 27 вересня всі школи, дитсадки та інші навчальні заклади Одеси працюють в звичайному режимі. При цьому 60 класів проходять навчання офлайн.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради вирішила ввести на території міста "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.