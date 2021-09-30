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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105322 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 114009 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102655 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102228 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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752 заболевших коронавирусом в Одесской области выявлено за сутки

752 заболевших коронавирусом в Одесской области выявлено за сутки

Киев  •  УНН

 • 12166 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. За последние сутки в Одесской области выявлено 752 новых случая заражения COVID-19. Умерло в регионе от этой болезни 3 человека. Таким образом, общее количество инфицированных составило 153 627, умерло 3 256 человек. Об этом сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, пишет УНН.

Отметим, что наибольшее количество смертей от коронавируса в регионе за последнее время было зафиксировано 27 сентября — 18 случаев.

С 27 сентября все школы, детсады и другие учебные заведения Одессы работают в обычном режиме. Тем не менее 60 классов проходят обучение оффлайн.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета решила ввести на территории города “желтый” уровень эпидемической опасности.

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