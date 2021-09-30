752 заболевших коронавирусом в Одесской области выявлено за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. За последние сутки в Одесской области выявлено 752 новых случая заражения COVID-19. Умерло в регионе от этой болезни 3 человека. Таким образом, общее количество инфицированных составило 153 627, умерло 3 256 человек. Об этом сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, пишет УНН.
Отметим, что наибольшее количество смертей от коронавируса в регионе за последнее время было зафиксировано 27 сентября — 18 случаев.
С 27 сентября все школы, детсады и другие учебные заведения Одессы работают в обычном режиме. Тем не менее 60 классов проходят обучение оффлайн.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета решила ввести на территории города “желтый” уровень эпидемической опасности.