70 медійників загинули від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 70 медійників. Всього рф скоїла проти медіа та журналістів 558 злочинів. Про це свідчать дані Інституту масової інформації (ІМІ), передає УНН.

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За рік і одинадцять місяців з початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 558 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Зокрема росія вбила 70 журналістів, 10 з яких - під час виконання редакційного завдання - йдеться в статистиці ІМІ.

Було зафіксовано 14 випадків зникнень журналістів, 24 випадки викрадень та 30 журналістів отримали поранення.

"Протягом цього періоду щонайменше п'ятеро медійників отримали поранення внаслідок російського обстрілу міст України – Харкова та Києва, а також на фронті в Запорізькій області. Постраждали як українські журналісти, так і іноземні", - додають в ІМІ.

Також за останній місяць було зафіксовано 10 порушень свободи слова, які вчинила росія, – поранення журналістів, обстріли, унаслідок яких знищено офіси медіа, блокування інтернет-доступу до медіа, а також закриття медіа через російсько-українську війну.

Всього ж з 24 лютого 2022 року росія 16 разів обстріляла телевежі, здійснила 61 кіберзлочин та 10 разів заблокувала інтернет-доступ до медіа.

Нагадаємо

В листопаді ІМІ повідомляв, що з початку російської агресії проти України у період із 2014 до 2023 року загинуло 75 медійників.