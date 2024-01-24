70 медійників загинули від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було вбито 70 працівників ЗМІ, а росія скоїла 558 злочинів проти журналістів та медіа в Україні
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 70 медійників. Всього рф скоїла проти медіа та журналістів 558 злочинів. Про це свідчать дані Інституту масової інформації (ІМІ), передає УНН.
Деталі
За рік і одинадцять місяців з початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 558 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Зокрема росія вбила 70 журналістів, 10 з яких - під час виконання редакційного завдання
Було зафіксовано 14 випадків зникнень журналістів, 24 випадки викрадень та 30 журналістів отримали поранення.
"Протягом цього періоду щонайменше п'ятеро медійників отримали поранення внаслідок російського обстрілу міст України – Харкова та Києва, а також на фронті в Запорізькій області. Постраждали як українські журналісти, так і іноземні", - додають в ІМІ.
Також за останній місяць було зафіксовано 10 порушень свободи слова, які вчинила росія, – поранення журналістів, обстріли, унаслідок яких знищено офіси медіа, блокування інтернет-доступу до медіа, а також закриття медіа через російсько-українську війну.
Всього ж з 24 лютого 2022 року росія 16 разів обстріляла телевежі, здійснила 61 кіберзлочин та 10 разів заблокувала інтернет-доступ до медіа.
Нагадаємо
В листопаді ІМІ повідомляв, що з початку російської агресії проти України у період із 2014 до 2023 року загинуло 75 медійників.