70 медийщиков погибли с начала полномасштабного вторжения рф в Украину
Киев • УНН
С момента полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года погибло 70 работников СМИ; зафиксировано 528 преступлений против прессы.
С начала российской агрессии против Украины в период с 2022 по 2023 год погибло 70 медийщиков. Всего рф совершила против медиа и журналистов 528 преступлений. Об этом сообщает УНН, с ссылкой на данные Института массовой информации (ИМИ).
Детали
Отмечается, что за ноябрь-декабрь Институт массовой информации зафиксировал пять нарушений свободы слова, которые совершила россия, - угрозы, ранения журналистов, кибератаки и исчезновение украинского вещания в результате российских обстрелов.
Всего с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины оккупанты убили 70 журналистов, из них 10 - во время выполнения профессиональной журналистской деятельности.
Также по подсчетам ИМИ 14 журналистов исчезли, 25 получили ранения, а еще были зафиксированы 24 факта похищений журналистов.
Кроме того, рф 16 раз обстреливала телебашни.
Зафиксировано также 27 случаев отключений украинского вещания, 68 случаев преследования журналистов и 62 киберпреступления.
Напомним
В ноябре ИМИ сообщал, что с начала российской агрессии против Украины в период с 2014 до 2023 года погибло 75 медийщиков.
70 медийщиков погибли с начала полномасштабного вторжения рф в Украину
С момента полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года погибло 70 работников СМИ; зафиксировано 528 преступлений против прессы.
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