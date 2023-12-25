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70-mediishchikov-pogibli-s-nachala-polnomasshtabnogo-vtorzheniya-rf-v-ukrainu

70 медийщиков погибли с начала полномасштабного вторжения рф в Украину

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 15:49  •  4612 просмотра

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года погибло 70 работников СМИ; зафиксировано 528 преступлений против прессы.

С начала российской агрессии против Украины в период с 2022 по 2023 год погибло 70 медийщиков. Всего рф совершила против медиа и журналистов 528 преступлений. Об этом сообщает УНН, с ссылкой на данные Института массовой информации (ИМИ).

Детали

Отмечается, что за ноябрь-декабрь Институт массовой информации зафиксировал пять нарушений свободы слова, которые совершила россия, - угрозы, ранения журналистов, кибератаки и исчезновение украинского вещания в результате российских обстрелов.

Всего с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины оккупанты убили 70 журналистов, из них 10 - во время выполнения профессиональной журналистской деятельности.

Также по подсчетам ИМИ 14 журналистов исчезли, 25 получили ранения, а еще были зафиксированы 24 факта похищений журналистов.

Кроме того, рф 16 раз обстреливала телебашни.

Зафиксировано также 27 случаев отключений украинского вещания, 68 случаев преследования журналистов и 62 киберпреступления.

Напомним

В ноябре ИМИ сообщал, что с начала российской агрессии против Украины в период с 2014 до 2023 года погибло 75 медийщиков. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
70 медійників загинули від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну
70 media workers have been killed since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine
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