7 травня: яке сьогодні свято

Свята

7 травня проводиться Всесвітній день сиріт СНІДу. Захід, організований Асоціацією François-Xavier Bagnoud з 2002 року для підвищення інформованості громадськості і уряду про тяжке становище дітей-сиріт.

День 7 травня увійшов в історію світової науки і техніки як День народження радіо. Саме в цей день в 1895 році на засіданні Російського фізико-хімічного товариства 35-річний російський фізик Олександр Степанович Попов виступив з доповіддю і демонстрацією створеного ним першого в світі радіоприймача, здійснивши перший сеанс радіозв'язку.

Перший апарат Попова виявляв випромінювання радіосигналів, що посилаються передавачем, на відстані до 60 м. Можна було передати позивний з однієї кімнати в іншу.

По всьому світу День туби святкують щорічно в першу п'ятницю травня.

Туба - це масивний мідний духовий музичний інструмент, який має найнижчий звук по регістру. Мало хто знає, що вона є наймолодшою в своєму сімействі. Своєю появою туба завершила формування симфонічного оркестру, це сталося близько двохсот років назад. З тих пір склад оркестру є незмінним.

Інструмент видає багатий і глибокий звук. Він найнижчий з усього мідного духового спільноти. Однак деякі музиканти можуть виконувати на інструменті і високі ноти. Це вимагає високої виконавської майстерності. За якістю звучання високих нот завжди легко зрозуміти рівень того чи іншого тубіста.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 7 травня, церква відзначає день пам'яті мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів, преподобних Сави Печерського і Алексія, затворника Печерського, в Ближніх печерах. Також шанується пам'ять Євсевія, Неона, Леонтія, Лонгіна та інших Нікомидійських мучеників.

Іменини

7 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Єлизавета, Іван, Станіслав.

Прикмети

Золотий захід сонця — найближчими днями опадів не буде.

Якщо на березі з'явився цвіт — настав час сіяти овес.

Полетів пух з верби та лози — настав термін пізнього посіву вівса.

​Народжені 7 травня наділені хорошим здоров'ям і даром перемагати зло.

Сни проти 7 травня здійсняться нешвидко. Розповідати про них нікому не можна.