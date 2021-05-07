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7 мая: какой сегодня праздник

7 мая: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В этот день, 7 мая, отмечается Всемирный день детей-сирот СПИДа, Международный день трубы и День радио. Об этом пишет УНН.

Праздники

7 мая проводится Всемирный день сирот СПИДа. Мероприятие, организованное Ассоциацией François-Xavier Bagnoud с 2002 года для повышения информированности общественности и правительства о бедственном положении детей-сирот.

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества 35-летний российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

Первый аппарат Попова проявлял излучения радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии до 60 м. Можно было передать позывной из одной комнаты в другую.

По всему миру День тубы празднуют ежегодно в первую пятницу мая.

Туба - это массивный медный духовой музыкальный инструмент, который имеет самый низкий звук по регистру. Мало кто знает, что она является самой молодой в своем семействе. Своим появлением туба завершила формирование симфонического оркестра, это произошло около двухсот лет назад. С тех пор состав оркестра является неизменным.

Инструмент выдает богатый и глубокий звук. Он самый низкий по всему медного духового сообщества. Однако некоторые музыканты могут выполнять на инструменте и высокие ноты. Это требует высокого исполнительского мастерства. По качеству звучания высоких нот всегда легко понять уровень того или иного тубиста.

Религиозный праздник

По религиозным календарем сегодня, 7 мая, церковь отмечает день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Также почитается память Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других Никомидийского мучеников.

Именины

7 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Валентин, Елизавета, Иван, Станислав.

Приметы

Золотой закат - в ближайшие дни осадков не будет.

Если на берегу появился цвет - пора сеять овес.

Полетел пух с ивы и лозы - наступил срок позднего посева овса.

Рожденные 7 мая наделены хорошим здоровьем и даром побеждать зло.

Сны на 7 мая осуществятся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

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