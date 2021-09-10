7 людей померли від наслідків коронавірусу в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Одеській області за добу 7 осіб померли від наслідків хвороби 9 вересня. Про це повідомляє обласне управління здоров'я 10 вересня, пише УНН.
За минулу добу в регіоні кількість хворих на "ковід" стало більше на 233 особи (8 вересня приріст становив 222), вилікувалися від хвороби 46 пацієнтів.
Усього з початку пандемії в Одеській області зареєстровано 146 100 хворих на коронавірус. Виявлено 3105 летальних випадків від ускладнень хвороби, одужали 139 661 житель регіону. Область перебуває на 4-му місці за кількістю інфікованих коронавірусом в країні.
Нагадаємо, 7 вересня в регіон прибули 23 тис. доз Pfizer.