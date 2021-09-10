7 людей померли від наслідків коронавірусу в Одеській області

За минулу добу в регіоні кількість хворих на "ковід" стало більше на 233 особи (8 вересня приріст становив 222), вилікувалися від хвороби 46 пацієнтів.

Усього з початку пандемії в Одеській області зареєстровано 146 100 хворих на коронавірус. Виявлено 3105 летальних випадків від ускладнень хвороби, одужали 139 661 житель регіону. Область перебуває на 4-му місці за кількістю інфікованих коронавірусом в країні.

Нагадаємо, 7 вересня в регіон прибули 23 тис. доз Pfizer.