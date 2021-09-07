В Одесу доставили більше 20 тисяч доз вакцини Pfizer

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Тепер вакцина буде доступна для першого щеплення, а не тільки для ревакцинації. Про це повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров’я. За інформацією центру з 7 вересня почнеться розподіл партії на медичні установи. Орієнтовно 8-9 вересня повинна стартувати вакцинація.

Медики також повідомляють, що препарат Moderna не буде доступний для вакцинації першими дозами в найближчі 10 днів. Там підкреслили, що зараз цієї вакцини у країні немає. За даними медиків в минулі вихідні в Одесі вакциновано 7 тис. осіб. Пік вакцинацій був в серпні — 12 тис. осіб.