В Одесу доставили більше 20 тисяч доз вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. 6 вересня в Одеську область на регіональні склади було 23 000 доз вакцини Pfizer.
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Тепер вакцина буде доступна для першого щеплення, а не тільки для ревакцинації. Про це повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров’я. За інформацією центру з 7 вересня почнеться розподіл партії на медичні установи. Орієнтовно 8-9 вересня повинна стартувати вакцинація.
Медики також повідомляють, що препарат Moderna не буде доступний для вакцинації першими дозами в найближчі 10 днів. Там підкреслили, що зараз цієї вакцини у країні немає. За даними медиків в минулі вихідні в Одесі вакциновано 7 тис. осіб. Пік вакцинацій був в серпні — 12 тис. осіб.