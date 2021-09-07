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В Одессу доставили более 20 тысяч доз вакцины Pfizer

В Одессу доставили более 20 тысяч доз вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. 6 сентября в Одесскую область на региональные склады прибыло 23 000 доз вакцины Pfizer.

Детали

Теперь вакцина будет доступна для первой прививки, а не только для ревакцинации. Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья. По информации центра с 7 сентября начнется распределение партии на медицинские учреждения. Ориентировочно 8-9 сентября должна стартовать вакцинация.

Медики также сообщают, что препарат Moderna не будет доступен для вакцинации первыми дозами в ближайшие 10 дней. Там подчеркнули, что сейчас этой вакцины в стране нету. По данным медиков в прошедшие выходные в Одессе вакцинировано 7 тыс. человек. Пик вакцинаций был в августе — 12 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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УНН-Одесса

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