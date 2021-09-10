7 человек умерли от последствий коронавируса в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Одесской области за сутки 7 человек умерли от последствий болезни 9 сентября. Об этом сообщает облздрав 10 сентября, пишет УНН.
За минувшие сутки в регионе число больных "ковид" стало больше на 233 человека (8 сентября прирост составил 222), излечились от болезни 46 пациентов.
Всего с начала пандемии в Одесской области зарегистрировано 146 100 больных коронавирусом. Выявлено 3105 летальных случаев от осложнений болезни, выздоровели 139 661 жителей региона. Область находится на 4-м месте по количеству инфицированных коронавирусом в стране.
Напомним, 7 сентября в регион прибыли 23 тыс. доз Pfizer.