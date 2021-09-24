622 людини за добу захворіло коронавірусом на Одещині

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. За останню добу в Одеській області виявлено 622 нових пацієнти, у яких підтвердили COVID-19. Це на 215 більше (52%), ніж днем раніше. 17 осіб пішло з життя через пандемію (10 за день до цього). Про це повідомляють у регіональному центрі громадського здоров'я, пише УНН.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за минулу добу в Одеській області було зареєстровано 222 осіб, які вже вважаються здоровими.

Всього станом на 24 вересня в Одеській області зареєстровано 150 тисяч 803 випадки захворювання COVID-19.

З них 141 тисяча 142 пацієнтів вважаються уже здоровими. Також за час пандемії в Одеській області було зареєстровано 3 тисячі 206 летальних випадків внаслідок ускладнень від COVID-19.

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