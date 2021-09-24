622 человека за сутки заболело коронавирусом в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. За последние сутки в Одесской области выявлено 622 новых пациента, у которых подтвердили COVID-19. Это на 215 больше (52%), чем днем ранее. 17 человек ушло из жизни из-за пандемии (10 за день до этого). Об этом сообщают в региональном центре общественного здоровья, пишет УНН.
По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области было зарегистрировано 222 лиц, которые считаются выздоровевшими.
Всего по состоянию на 24 сентября в Одесской области зарегистрировано 150 тысяч 803 случаев заболевания COVID-19.
Из них 141 тысяч 142 пациентов считаются выздоровевшими. Также за время пандемии в Одесской области было зарегистрировано 3 тысяч 206 летальных случаев в следствии осложнений от COVID-19.