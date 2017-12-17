60 нацгвардійців постраждали внаслідок сутичок під Жовтневим палацом у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок сутичок під Жовтневим палацом у Києві постраждали 60 нацгвардійців. 15 з них були госпіталізовані, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної гвардії України.
“У результаті сутички постраждали 60 гвардійців. На місце виїхали карети швидкої допомоги. Після надання першої медичної допомоги 45 продовжили виконання службових обовязків, а 15 було госпіталізовано: 13 — отруєння газом, 1 — травма обличчя, 1 — травма голови ( у капюшон зимової куртки бійцю закинули вибуховий пакет, але завдяки тому, що на ньому були засоби захисту та шолом, вдалося запобігти значним ушкодженням)”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що сьогодні громадський порядок у центрі Києва під час масових заходів забезпечували близько тисячі працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про 32 правоохоронців.
Як повідомляв УНН, після невдалого штурму Жовтневого палацу екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.