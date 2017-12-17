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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93521 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101049 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101436 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114980 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102860 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105580 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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60 нацгвардийцев пострадали в результате столкновений под Октябрьским дворцом в Киеве

60 нацгвардийцев пострадали в результате столкновений под Октябрьским дворцом в Киеве

Киев  •  УНН

 • 17411 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате столкновений в Октябрьским дворцом в Киеве пострадали 60 нацгвардийцев. 15 из них были госпитализированы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

“В результате столкновения пострадали 60 гвардейцев. На место выехали кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи 45 продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы: 13 — отравление газом, 1 — травма лица, 1 — травма головы (в капюшон зимней куртки бойцу забросили взрывной пакет, но благодаря тому, что на нем средства защиты и шлем, удалось предотвратить значительные повреждения)”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что сегодня общественный порядок в центре Киева во время массовых мероприятий обеспечивали около тысячи сотрудников Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, что ранее сообщалось о 32 правоохранителей.

Как сообщал УНН, после неудачного штурма Октябрьского дворца экс-глава Одесской ОГА Саакашвили со сторонниками направился в ВР.

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