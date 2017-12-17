60 нацгвардийцев пострадали в результате столкновений под Октябрьским дворцом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате столкновений в Октябрьским дворцом в Киеве пострадали 60 нацгвардийцев. 15 из них были госпитализированы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
“В результате столкновения пострадали 60 гвардейцев. На место выехали кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи 45 продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы: 13 — отравление газом, 1 — травма лица, 1 — травма головы (в капюшон зимней куртки бойцу забросили взрывной пакет, но благодаря тому, что на нем средства защиты и шлем, удалось предотвратить значительные повреждения)”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что сегодня общественный порядок в центре Киева во время массовых мероприятий обеспечивали около тысячи сотрудников Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Напомним, что ранее сообщалось о 32 правоохранителей.
Как сообщал УНН, после неудачного штурма Октябрьского дворца экс-глава Одесской ОГА Саакашвили со сторонниками направился в ВР.