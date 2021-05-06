6 травня: віряни відзначають День пам’яті великомученика Георгія Побідоносця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У цей день, 5 травня, у світі відзначають Міжнародний день без дієт, в Україні святкують День піхоти. У православних християн сьогодні День пам’яті праведника і великомученика Георгія Побідоносця. Про це пише УНН.
Свята
Сьогодні 6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт. Його 1992 році заснувала директорка британської групи ’’Diet Breakers’ Меррі Еванс Янг.
Свого часу британка стала жертвою анорексії через знущання в школі. Втім їй вдалося подолати цей небезпечний стан. Сьогодні Мері Янг – відома пропагандистка здорового способу життя без дієт.
Вона впевнена: людина може бути красивою, здоровою та чудово почуватися незалежно від того, яку цифру показують ваги. Ініціатива британки знайшла відгук у США, Австралії, Індії, Ізраїлі, Швеції, Канаді та багатьох інших країнах.
День піхоти відзначають 6 травня, оскільки саме в цей день у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові військові частини становлять основу Сухопутних військ і виконують завдання щодо утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиття ударів і прориву оборони противника, захоплення важливих районів, рубежів і об'єктів. Разом із тим, механізовані з'єднання раз з танковими використовуються для оточення і розгрому противника, переслідування та виконання інших завдань.
Релігійне свято
У православному церковному календарі – це день пам’яті праведника і великомученика Георгія Побідоносця – одного з найбільш шанованих святих, який є покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів.
Цей святий є покровителем України, столичної Київської області, головної святині Галичини та Львова — Собору Святого Юри й опікуном Пласту. Вважається, що на Юрія “весна сходить на землю”, а святий цього дня “відмикає землю”. У цей день відбувається перший в році вигін худоби на пасовисько. Женуть худобу свяченою вербою, яку святили на Вербну неділю.
З цього дня починалися активні польові роботи. На поля, які були засіяні раніше, віруючі виходили служити молебні, ниви окропляли святою водою.
Іменини
6 травня, іменини відзначають власники таких імен: Валерій, Іван, Георгій, Юрій, Олександр.