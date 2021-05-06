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6 мая: верующие отмечают День памяти великомученика Георгия Победоносца

6 мая: верующие отмечают День памяти великомученика Георгия Победоносца

Киев  •  УНН

 • 60960 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В этот день, 5 мая, в мире отмечают Международный день без диет, в Украине празднуют День пехоты. У православных христиан сегодня День памяти праведника и великомученика Георгия Победоносца. Об этом пишет УНН.

Праздники

Сегодня 6 мая почти во всем мире отмечают Международный день без диет. Его 1992 году основала директор британской группы ’’Diet Breakers“ Мерри Эванс Янг.

В свое время британка стала жертвой анорексии из-за издевательств в школе. Впрочем ей удалось преодолеть этот опасное состояние. Сегодня Мэри Янг — известный пропагандистка здорового образа жизни без диет.

Она уверена: человек может быть красивой, здоровой и прекрасно себя чувствовать независимо от того, какую цифру показывают веса. Инициатива британки нашла отклик в США, Австралии, Индии, Израиле, Швеции, Канаде и многих других странах.

День пехоты отмечают 6 мая, поскольку именно в этот день в 1648 году казаки победили в сражении у Желтых Вод. Это первая победная битва национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого. Механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части составляют основу Сухопутных войск и выполняют задачи по удержанию занимаемых районов, рубежей и позиций, отражение ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов. Вместе с тем, механизированные соединения раз с танковыми используются для окружения и разгрома противника, преследование и выполнения других задач.

Религиозный праздник

В православном церковном календаре — это день памяти праведника и великомученика Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых святых, который является покровителем земледелия и скотоводства во всех христианских народов.

Этот святой является покровителем Украины, столичной Киевской области, главной святыни Галиции и Львова — Собора Святого Юры и опекуном Пласта. Считается, что на Юрия “весна сходит на землю”, а святой этот день “открывает землю”. В этот день происходит первый в году выгон скота на пастбище. Гонят скот святой вербой, которую святили на Вербное воскресенье.

С этого дня начинались активные полевые работы. На поля, которые были засеяны ранее, верующие выходили служить молебны, поля окропляли святой водой.

Именины

6 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Валерий, Иван, Георгий, Юрий, Александр.

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