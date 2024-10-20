6 кроків для зміцнення імунітету восени: поради дає МОЗ України
Київ • УНН
Центр громадського здоров'я МОЗ України радить 6 кроків для підтримки імунітету восени. Серед них: здорове харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок, достатній сон та вакцинація.
Аби підтримувати імунітет восени фахівці радять зосередитися на реальних змінах у повсякденному житті. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Осінь – це час, коли багато людей починають задумуватися про підтримку імунітету, особливо в період сезонних захворювань. Важливо пам'ятати, що популярні препарати для "зміцнення імунітету" не завжди мають наукове підґрунтя.
Ось шість кроків, які допоможуть зміцнити ваш імунітет:
1. Здорове харчування: вживайте більше овочів і фруктів (понад 400-600 г на добу), обирайте корисні жири та обмежуйте цукор.
2. Фізична активність: регулярні заняття спортом (не менше 150 хвилин на тиждень) покращують загальний стан організму та знижують ризик захворювань.
3. Відмова від тютюну: куріння негативно впливає на здоров'я і знижує імунітет. Відмова може зберегти життя.
4. Обмеження алкоголю: алкоголь погіршує психічний стан і може негативно впливати на здоров'я в цілому.
5. Сон і зменшення стресу: старайтесь спати не менше 7 годин на добу і знаходьте способи зняти напругу.
6. Щеплення: вакцинація проти інфекційних захворювань – ключовий елемент у підтримці імунітету. Не забувайте про щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень.
Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете значно підвищити свій опір до сезонних хвороб та покращити загальний стан здоров'я.
Чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу: МОЗ дає поради06.10.24, 03:43 • 18215 переглядiв