6 шагов для укрепления иммунитета осенью: советы дает Минздрав Украины

Чтобы поддерживать иммунитет осенью специалисты советуют сосредоточиться на реальных изменениях в повседневной жизни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Детали

Осень - это время, когда многие люди начинают задумываться о поддержке иммунитета, особенно в период сезонных заболеваний. Важно помнить, что популярные препараты для «укрепления иммунитета» не всегда имеют научную основу.

Вот шесть шагов, которые помогут укрепить ваш иммунитет:

1. Здоровое питание: употребляйте больше овощей и фруктов (более 400-600 г в сутки), выбирайте полезные жиры и ограничивайте сахар.

2. Физическая активность: регулярные занятия спортом (не менее 150 минут в неделю) улучшают общее состояние организма и снижают риск заболеваний.

3. Отказ от табака: курение негативно влияет на здоровье и снижает иммунитет. Отказ может сохранить жизнь.

4. Ограничение алкоголя: алкоголь ухудшает психическое состояние и может негативно влиять на здоровье в целом.

5. Сон и уменьшение стресса: старайтесь спать не менее 7 часов в сутки и находите способы снять напряжение.

6. Прививки: вакцинация против инфекционных заболеваний - ключевой элемент в поддержании иммунитета. Не забывайте о прививках согласно Календаря профилактических прививок.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно повысить свою сопротивляемость к сезонным болезням и улучшить общее состояние здоровья.

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