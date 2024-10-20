6 шагов для укрепления иммунитета осенью: советы дает Минздрав Украины
Киев • УНН
Центр общественного здоровья МОЗ Украины советует 6 шагов для поддержания иммунитета осенью. Среди них: здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, достаточный сон и вакцинация.
Чтобы поддерживать иммунитет осенью специалисты советуют сосредоточиться на реальных изменениях в повседневной жизни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.
Детали
Осень - это время, когда многие люди начинают задумываться о поддержке иммунитета, особенно в период сезонных заболеваний. Важно помнить, что популярные препараты для «укрепления иммунитета» не всегда имеют научную основу.
Вот шесть шагов, которые помогут укрепить ваш иммунитет:
1. Здоровое питание: употребляйте больше овощей и фруктов (более 400-600 г в сутки), выбирайте полезные жиры и ограничивайте сахар.
2. Физическая активность: регулярные занятия спортом (не менее 150 минут в неделю) улучшают общее состояние организма и снижают риск заболеваний.
3. Отказ от табака: курение негативно влияет на здоровье и снижает иммунитет. Отказ может сохранить жизнь.
4. Ограничение алкоголя: алкоголь ухудшает психическое состояние и может негативно влиять на здоровье в целом.
5. Сон и уменьшение стресса: старайтесь спать не менее 7 часов в сутки и находите способы снять напряжение.
6. Прививки: вакцинация против инфекционных заболеваний - ключевой элемент в поддержании иммунитета. Не забывайте о прививках согласно Календаря профилактических прививок.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно повысить свою сопротивляемость к сезонным болезням и улучшить общее состояние здоровья.
Чем полезны сезонные овощи и на какие из них обратить внимание: Минздрав дает советы6 октября 2024, 00:43 • 17984 просмотра