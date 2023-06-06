6 червня: День кінотеатру під відкритим небом, День тетрісу, професійне свято українських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні, 6 червня, відзначається День кінотеатру під відкритим небом. Саме цього дня у 1933 року американець Річард Холлінгсхед після отримання патенту відкрив перший кінотеатр для автомобілістів у своєму рідному місті Кадмен. Кінотеатри під відкритим небом набули у США широкої популярності, пише УНН.
В Україні ж сьогодні професійне свято журналістів Дата була встановлена указом президента України в 1994 році на честь того, що 6 червня Спілка журналістів України (згодом НСЖУ – ред.) була прийнята до Міжнародної федерації журналістів.
За час російської агресії ця професія стала ще більш небезпечною. За даними НСЖУ, з 24 лютого 2022 року в Україні загинуло щонайменше 63 представники мас-медіа.
А ще 6 лютого це День народження двох популярних у свій час іграшок: Тетрісу та Йо-йо.
За церковним календарем 6 червня – це День пам’яті Симеона Стовпника.
Вважається, що Симеон народився після того як його мати пообіцяла Господу віддати свого сина йому на виховання.
Після смерті батьків Симеон пішов до монастиря та подвизався на стовпі. Він постійно молився та постився, боровся з усілякими спокусами. За таку відданість вірі отримав Симеон від Господа дари чудотворення та пророцтва. Помер, коли йому було 75 років.
Іменини 6 червня святкують Семен, Степан, Григорій, Іван, Микита, Федір, Антон, Антоніна, Олена, Ксенія.