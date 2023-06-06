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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16322 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День тетриса, профессиональный праздник украинских журналистов

Киев • УНН

 • 759607 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Сегодня, 6 июня, отмечается День кинотеатра под открытым небом. Именно в этот день в 1933 году американец Ричард Холлингсхед после получения патента открыл первый кинотеатр для автомобилистов в своем родном городе Кадмен. Кинотеатры под открытым небом приобрели в США широкую популярность, пишет УНН.

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День тетриса, профессиональный праздник украинских журналистов

В Украине же сегодня профессиональный праздник журналистов Дата была установлена указом президента Украины в 1994 году в честь того, что 6 июня Союз журналистов Украины (впоследствии НСЖУ – ред.) был принят в Международную федерацию журналистов.

За время российской агрессии эта профессия стала еще более опасной. По данным НСЖУ, с 24 февраля 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 63 представителя масс-медиа.

А еще 6 февраля это День рождения двух популярных в свое время игрушек: Тетриса и Йо-йо.

По церковному календарю 6 июня – это День памяти Симеона Столпника.
Считается, что Симеон родился после того как его мать пообещала Господу отдать своего сына ему на воспитание.

После смерти родителей Симеон ушел в монастырь и подвизался на столпе. Он постоянно молился и постился, боролся со всяческими искушениями. За такую преданность вере получил Симеон от Господа дары чудотворения и пророчества. Умер, когда ему было 75 лет.

Именины 6 июня празднуют Семен, Степан, Григорий, Иван, Никита, Федор, Антон, Антонина, Елена, Ксения.

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