48 людей загинули у зіткненні бензовоза з вантажівкою в Нігерії
Київ • УНН
У центральному нігерійському штаті Нігер зіткнулися бензовоз і вантажівка з пасажирами та худобою. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 48 людей, проводиться масове поховання жертв.
Щонайменше 48 людей загинули в центральному нігерійському штаті Нігер після того, як бензовоз зіткнувся з вантажівкою, що перевозила пасажирів і худобу, повідомило агентство з надзвичайних ситуацій країни, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Агентство з надзвичайних ситуацій штату Нігер повідомило, що зіткнення сталося близько 00:30 за місцевим часом у неділю і викликало вибух, що охопив обидва транспортні засоби.
Генеральний директор агентства Абдуллахі Баба-арах сказав, що на місце події було відправлено групи реагування.
Декілька інших транспортних засобів також були зачеплені вибухом.
Кадри, зняті з місця події невдовзі після інциденту, показують два транспортні засоби, що повністю згоріли, а також кілька мертвих тварин.
Виступаючи перед інформаційним агентством Reuters після інциденту, рятувальник сказав, що вони працюють над вилученням тіл, а також мертвих тварин, які все ще перебували всередині транспортного засобу.
За даними державних ЗМІ, проводиться масове поховання жертв.
Доповнення
Вибухи та аварії бензовозів - звичайна справа в Нігерії, частково через поганий стан доріг.