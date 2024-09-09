48 человек погибли в столкновении бензовоза с грузовиком в Нигерии

По меньшей мере 48 человек погибли в центральном нигерийском штате Нигер после того, как бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим пассажиров и скот, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Нигер сообщило, что столкновение произошло около 00:30 по местному времени в воскресенье и вызвало взрыв, охвативший оба транспортных средства.

Генеральный директор агентства Абдуллахи Баба-арах сказал, что на место происшествия были отправлены группы реагирования.

Несколько других транспортных средств также были задеты взрывом.

Кадры, снятые с места происшествия вскоре после инцидента, показывают два полностью сгоревших транспортных средства, а также несколько мертвых животных.

Выступая перед информационным агентством Reuters после инцидента, спасатель сказал, что они работают над извлечением тел, а также мертвых животных, которые все еще находились внутри транспортного средства.

По данным государственных СМИ, проводится массовое захоронение жертв.

Дополнение

Взрывы и аварии бензовозов - обычное дело в Нигерии, отчасти из-за плохого состояния дорог.