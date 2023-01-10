40 років ув'язнення та 74 ударів батогом: Бельгія викликала посла Ірану через винесення Тегераном вироку її громадянину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Бельгія викликає посла Ірану після того, як Тегеран засудив її громадянина Олів'є Вандекастіле до 40 років ув'язнення та 74 ударів батогом, заявила у вівторок міністр закордонних справ Хаджа Лахбіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Співробітника з надання допомоги Олів'є Вандекастіле було засуджено за чотирма пунктами звинувачення, включаючи шпигунство щодо Ірану, співпрацю зі Сполученими Штатами проти Ірану, контрабанду валюти і відмивання грошей.
Вандекастіл відкинув усі звинувачення.
Міністр юстиції Бельгії заявив, що Вандекастіл перебуває у в'язниці «за серію сфабрикованих злочинів» і був засуджений як відплата за 20-річний тюремний термін, винесений бельгійськими судами іранському дипломату 2021 року.
Асадола Асаді визнали винним у замаху на тероризм після зірваної змови з вибухом мітингу Національної ради опору Ірану (NCRI), який виступає проти Ісламської Республіки, неподалік Парижа в червні 2018 року.