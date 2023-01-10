40 лет заключения и 74 ударов кнутом: Бельгия вызвала посла Ирана из-за вынесения Тегераном приговора ее гражданину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Бельгия вызывает посла Ирана после того, как Тегеран приговорил ее гражданина Оливье Вандекастиле к 40 годам заключения и 74 ударов кнутом, заявила во вторник министр иностранных дел Хаджа Лахбиб, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сотрудник по оказанию помощи Оливье Вандекастиле был осужден по четырем пунктам обвинения, включая шпионаж по Ирану, сотрудничество с Соединенными Штатами против Ирана, контрабанду валюты и отмывание денег.
Вандекастил отверг все обвинения.
Министр юстиции Бельгии заявил, что Вандекастил находится в тюрьме «за серию сфабрикованных преступлений» и был осужден в качестве возмездия за 20-летний тюремный срок, вынесенный бельгийскими судами иранскому дипломату 2021 года.
Асадола Асади признали виновным в покушении на терроризм после сорванного заговора со взрывом митинга Национального совета сопротивления Ирану (NCRI), выступающего против Исламской Республики, недалеко от Парижа в июне 2018 года.