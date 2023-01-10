40 лет заключения и 74 ударов кнутом: Бельгия вызвала посла Ирана из-за вынесения Тегераном приговора ее гражданину

Детали

Сотрудник по оказанию помощи Оливье Вандекастиле был осужден по четырем пунктам обвинения, включая шпионаж по Ирану, сотрудничество с Соединенными Штатами против Ирана, контрабанду валюты и отмывание денег.

Вандекастил отверг все обвинения.

Министр юстиции Бельгии заявил, что Вандекастил находится в тюрьме «за серию сфабрикованных преступлений» и был осужден в качестве возмездия за 20-летний тюремный срок, вынесенный бельгийскими судами иранскому дипломату 2021 года.

Асадола Асади признали виновным в покушении на терроризм после сорванного заговора со взрывом митинга Национального совета сопротивления Ирану (NCRI), выступающего против Исламской Республики, недалеко от Парижа в июне 2018 года.