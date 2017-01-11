3D-технології дозволять друкувати ліки в домашніх умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Розвиток технології 3D-друку зможе дозволити пацієнтам створювати ліки, виписані їм за рецептом, просто у себе вдома, передає УНН з посиланням на The National.
Про це нововведення розповіли спеціалісти із управління Дубаї у справах охорони здоров’я на двохденному форумі Dubai Health, переконуючи, що воно стане доступним для людей в найближчому майбутньому.
Зазначається також, що компания FabRx із Великої Британії, яка займається розробкою цієї технології у фармацевтичній сфері, представила на форумі нові розробки.
“Наша ідея полягає в тому, щоб впровадити технологію в госпіталі, клініки і домівки пацієнтів. Люди зможуть самі собі надрукувати правильне дозування або комбінації ліків”, — розповів представник компанії Альваро Гоянес.
Фармацевтам доведеться визначати точне дозування для кожної заготовки, яка буде використовуватися для друку партій таблеток. Заготовки продаватимуть госпіталям, щоб вони друкували ліки на власному обладнанні.
Це знизить, на думку розробників, ризик виготовлення підроблених препаратів, а також дозволить скоротити витрати на дорогі ліки, наприклад, від раку.
Ці технології вже були протестовані на тваринах, проте творцям знадобиться ще близько двох років, щоб отримати схвалення з боку регуляторів.
3D-друк медикаментів на дому буде суворо контролюватися, а доступ до апаратури, що використовується для друку, буде можливий за допомогою спеціальних кодів.
Як раніше повідомляв УНН, перший протез руки, виготовлений на 3D-принтері, подарували малюку у Франції.