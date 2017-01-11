3D-технологии позволят печатать лекарства в домашних условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Развитие технологии 3D-печати сможет позволить пациентам создавать лекарства, выписанные им по рецепту, просто у себя дома, передает УНН со ссылкой на The National.
Об этом нововведении рассказали специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения на двухдневном форуме Dubai Health, убеждая, что оно станет доступным для людей в ближайшем будущем.
Отмечается также, что компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки.
"Наша идея заключается в том, чтобы внедрить технологию в госпитали, клиники и дома пациентов. Люди смогут сами себе напечатать правильную дозировку или комбинации лекарств", - рассказал представитель компании Альваро Гоянес.
Фармацевтам придется определять точное дозирование для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продавать госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании.
Это снизит, по мнению разработчиков, риск изготовления поддельных препаратов, а также позволит сократить расходы на дорогие лекарства, например, от рака.
Эти технологии уже были протестированы на животных, однако создателям понадобится еще около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов.
3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.
Как ранее сообщал УНН, первый протез руки, изготовленный на 3D-принтере, подарили малышу во Франции.