38% сімей з дітьми в Україні отримують державну допомогу

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Державну соціальну підтримку в Україні отримує 21,1 млн сімей, що становить 38% від усіх сімей України, що мають дітей до 18 років (5,6 млн сімей). Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України.