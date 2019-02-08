38% сімей з дітьми в Україні отримують державну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Державну соціальну підтримку в Україні отримує 21,1 млн сімей, що становить 38% від усіх сімей України, що мають дітей до 18 років (5,6 млн сімей). Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Таку інформацію озвучили на міжнародній конференції “Універсальні грошові виплати та виплати сім’ям з дітьми” у Женеві (Швейцарія) заступник міністра соціальної політики України Лариса Попова та гендиректор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Віталій Музиченко.
Кількість сімей, в яких виховуються діти до 18 років — 5,6 млн, а загальна кількість дитячого населення складає 7,6 млн дітей.
На державні програми соціального захисту та соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення в 2018 році виділено 137 млрд гривень (в тому числі на виплату соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям — 52,4 млрд грн) або 13,8% від загальної суми видатків Державного бюджету України в 2018 році.
В Україні понад 1,1 мільйонам сімей надається державна допомога при народженні (усиновленні) дитини.
Загальний розмір допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41280 гривень.
Допомога надається для створення належних умов для утримання дитини протягом перших трьох років його життя і виплачується одному з батьків по частинах.
Незважаючи на те, що програма носить категоричний характер і спрямована на охоплення всіх дітей у віці від 0 до 3 років, вона впливає на зниження рівня бідності саме сімей з дітьми. Наприклад, у 2017 році 61,4 відсотка посібників отримали сім’ї, дохід яких був нижчим за фактичний прожитковий мінімум.
З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства Урядом України введено з 1 вересня 2018 надання батькам при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “Вaby box”.
Набір включає комплект необхідних речей для новонароджених дітей, а також інформаційні матеріали, які допоможуть батькам в питаннях кращого догляду за дитиною.
Нагадаємо, сервіс е-малятко дасть змогу батькам новонародженої дитини отримати повний спектр послуг із реєстрації новонародженої дитини.