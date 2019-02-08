38% семей с детьми в Украине получают государственную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Государственную социальную поддержку в Украине получает 21,1 млн семей, что составляет 38% от всех семей Украины, имеющих детей до 18 лет (5,6 млн семей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Такую информацию озвучили на международной конференции “Универсальные денежные выплаты и выплаты семьям с детьми” в Женеве (Швейцария) заместитель министра социальной политики Украины Лариса Попова и гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Виталий Музыченко.
Количество семей, в которых воспитываются дети до 18 лет — 5,6 млн, а общее количество детского населения составляет 7,6 млн.
На государственные программы социальной защиты и социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения в 2018 году выделено 137 млрд гривен (в том числе на выплату социальных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям — 52,4 млрд грн) или 13,8% от общей суммы расходов Государственного бюджета Украины в 2018 году.
В Украине более 1,1 миллионам семей предоставляется государственная помощь при рождении (усыновлении) ребенка.
Общий размер помощи при рождении (усыновлении) ребенка составляет 41280 гривен.
Помощь предоставляется для создания надлежащих условий для содержания ребенка в течение первых трех лет его жизни и выплачивается одному из родителей по частям.
Несмотря на то, что программа носит категорический характер и направлена на охват всех детей в возрасте от 0 до 3 лет, она влияет на снижение уровня бедности именно семей с детьми. Например, в 2017 году 61,4 процента пособий получили семьи, доход которых был ниже фактического прожиточного минимума.
С целью обеспечения социальной защиты семей с детьми и поддержки развития ответственного родительства правительством Украины введено с 1 сентября 2018 года предоставление родителям при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “Вaby box”.
Набор включает комплект необходимых вещей для новорожденных детей, а также информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком.
Напомним, сервис электронной малышка позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка.