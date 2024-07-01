352 танки: Генштаб озвучив втрати росіян у червні
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у червні російські окупанти втратили 33 713 осіб особового складу, 352 танки, 589 бойових броньованих машин та іншу значну військову техніку.
У червні російські загарбники втратили рекордну кількість особового складу, танків, бойових броньованих машин і автомобільної техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За підсумками першого місяця літа втрати агресора склали:
- 33 713 окупантів;
- 352 танки;
- 589 бойових броньованих машин (ББМ);
- 1393 артилерійські системи;
- 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
- 58 засобів протиповітряної оборони (ППО);
- 3 літаки;
- 997 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
- 1758 одиниць автомобільної техніки;
- 284 одиниць спеціальної техніки.
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