31 жовтня відзначають Гелловін та Міжнародний день Чорного моря

Гелловін

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада святкується Гелловін, що в перекладі з англійської “ніч усіх святих”. В цей день люди традиційно перевдягаються в нечисть або персонажів фільмів та мультиків, вирізають мордочки на гарбузах, а також діти ходять до сусідів зі словами “гаманець чи життя” та просять цукерки.

Всесвітній день міст

Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією A/68/239 Генеральної Асамблеї ООН 27 грудня 2013 року, який відзначається щорічно 31 жовтня. В резолюції було встановлено, що Генеральна Асамблея ООН “постановляє оголосити 31 жовтня, починаючи з 2014 року, Всесвітнім днем міст, пропонуючи державам, системі Організації Об’єднаних Націй, зокрема ООН-Хабітат, відповідним міжнародним організаціям, громадянському суспільству і всім іншим відповідним зацікавленим сторонам відзначати Всесвітній день міст і підвищувати поінформованість про нього”.

Важливість проведення Всесвітнього дня міст збільшується у зв’язку з початком роботи з виконання Порядку денного ООН в галузі сталого розвитку до 2030 року включає в себе мету 11-ту “Зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, життєстійкими й такими, що стало розвиваються” (Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable), яка передбачає забезпечення до 2030 року загального доступу до безпечних, інклюзивних та доступних зеленим і громадським просторів у містах. З 1980 року в містах зростає нерівність, особливо в мегаполісах. Тому процес реалізації нового Порядку денного пропонований закласти основу сталого розвитку населених пунктів.

Міжнародний день Чорного моря

Нагодою для становлення Міжнародного дня Чорного моря стало те, що 31 жовтня 1996 року урядові організації Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України підписали “Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря”. Необхідність в такому документі виникла у зв’язку з небезпекою руйнування унікальних природних комплексів водної території. Тоді ж було вирішено зробити 31 жовтня Міжнародним днем Чорного моря.

Релігійні свята

Сьогодні православна церква згадує святого апостола та євангеліста Луку, який був автором одного з чотирьох Євангелій про Діяння святих апостолів. В народі він вважався наставником іконопису та живопису, тому усі іконописці сьогодні молилися йому.

Сьогодні, 31 жовтня, іменини святкують Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Мартін, Злата та Юліан.