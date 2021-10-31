31 октября отмечают Хэллоуин и Международный день Черного моря

Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин, что в переводе с английского “ночь всех святых”. В этот день люди традиционно переодеваются в нечисть или персонажей фильмов и мультиков, вырезают мордочки на тыкве, а также дети ходят к соседям со словами “кошелек или жизнь” и просят конфеты.

Всемирный день городов

Международный день ООН, установленный резолюцией A/68/239 Генеральной Ассамблеи ООН 27 декабря 2013 г., который отмечается ежегодно 31 октября. В резолюции было установлено, что Генеральная Ассамблея ООН “постановляет объявить 31 октября, начиная с 2014 года, Всемирным днем городов, предлагая государствам, системе Организации Объединенных Наций, в частности ООН-Хабитат, соответствующим международным организациям, гражданскому обществу и всем другим соответствующим заинтересованным. сторонам отмечать Всемирный день городов и повышать осведомленность о нем”.

Важность проведения Всемирного дня городов увеличивается в связи с началом работы по выполнению Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года включает в себя цель 11-ю “Сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими и постоянно развивающимися” (Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable), которая предусматривает обеспечение к 2030 году общего доступа к безопасным, инклюзивным и доступным зеленым и общественным пространствам в городах. С 1980 г. в городах растет неравенство, особенно в мегаполисах. Поэтому процесс реализации новой Повестки дня предлагается заложить основу устойчивого развития населенных пунктов.

Международный день Черного моря

Поводом для становления Международного дня Черного моря стало то, что 31 октября 1996 правительственные организации Болгарии, Румынии, России, Турции, Грузии и Украины подписали “Стратегический план действий по восстановлению и защите Черного моря”. Необходимость такого документа возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено совершить 31 октября Международным днем Черного моря.

Религиозные праздники

Сегодня православная церковь упоминает святого апостола и евангелиста Луку, который был автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. В народе он считался наставником иконописи и живописи, потому все иконописцы сегодня молились ему.

Сегодня, 31 октября, именины празднуют Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Мартин, Злата и Юлиан.