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31 травня: Всесвітній день без тютюну, День білявок та День народження велосипедного спорту

31 травня: Всесвітній день без тютюну, День білявок та День народження велосипедного спорту

Київ • УНН

 • 1027770 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні, 31 травня, відзначається Всесвітній день без тютюну. Свято присвячене боротьбі зі шкідливою звичкою було запроваджене Всесвітньою організацією охорони здоров’я, пише УНН.

У цей день по всьому світу проводяться різноманітні антитютюнові заходи, що мають спонукати людей кинути палити.
За даними ВООЗ від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирають близько 5 мільйонів людей.

Також 31 травня вважається Днем народження велосипедного спорту. Саме останнього дня весни 1868 року у передмісті Парижу відбулися перші велосипедні перегони. Довжина дистанції складала два кілометри. Переможцем перших велосипедних перегонів став 19-річний британець Джеймс Мур.

Ще 31 травня можна відзначити Всесвітній день блондинок та Всесвітній день видри.

За церковним календарем 31 травня – це день мученика Федота Анкірського та мучениць семи днів.

Федот жив у ІІІ столітті, проповідував християнство, і надавав притулок тим християнам, які піддавалися гонінням за свою віру, таємно ховав закатованих до смерті.

У тому ж місті жили сім дівчат-християнок. Правитель зажадав аби вони зреклися Христа. А коли дівчата відмовилися, то їх втопили.

Федот хотів їх таємно поховати, однак його схопили, катували і стратили.

Іменини 31 травня святкують Федот, Андрій, Богдан, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Христина, Василь, Лев, Макар, Михайло та Юлія.

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