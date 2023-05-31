31 травня: Всесвітній день без тютюну, День білявок та День народження велосипедного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні, 31 травня, відзначається Всесвітній день без тютюну. Свято присвячене боротьбі зі шкідливою звичкою було запроваджене Всесвітньою організацією охорони здоров’я, пише УНН.
У цей день по всьому світу проводяться різноманітні антитютюнові заходи, що мають спонукати людей кинути палити.
За даними ВООЗ від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирають близько 5 мільйонів людей.
Також 31 травня вважається Днем народження велосипедного спорту. Саме останнього дня весни 1868 року у передмісті Парижу відбулися перші велосипедні перегони. Довжина дистанції складала два кілометри. Переможцем перших велосипедних перегонів став 19-річний британець Джеймс Мур.
Ще 31 травня можна відзначити Всесвітній день блондинок та Всесвітній день видри.
За церковним календарем 31 травня – це день мученика Федота Анкірського та мучениць семи днів.
Федот жив у ІІІ столітті, проповідував християнство, і надавав притулок тим християнам, які піддавалися гонінням за свою віру, таємно ховав закатованих до смерті.
У тому ж місті жили сім дівчат-християнок. Правитель зажадав аби вони зреклися Христа. А коли дівчата відмовилися, то їх втопили.
Федот хотів їх таємно поховати, однак його схопили, катували і стратили.
Іменини 31 травня святкують Федот, Андрій, Богдан, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Христина, Василь, Лев, Макар, Михайло та Юлія.